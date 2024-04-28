Как в Кишиневе отметили международный день танца

Кишиневцы и гости столицы в последние два воскресенья месяца - 21 и 28 апреля широко и весело отметили Международный день танца в центральном районе молдавской столицы, на площадке сквера Михая Эминеску, под латинские ритмы.
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