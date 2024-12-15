35 многодетных матерей Архангельской области получили знаки отличия

Торжественная церемония состоялась накануне в рамках регионального форума для родителей «Счастье - быть вместе»Знаком отличия «Материнская слава» I, II и III степени награждаются женщины, которые родили, усыновили, приняли под опеку или в приемную семью и достойно воспитывают четверых и более детей.