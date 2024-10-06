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В ШОС оценили референдум в Казахстане по АЭС как свободный и легитимный

В ШОС оценили референдум в Казахстане по АЭС как свободный и легитимный

Глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заместитель генерального секретаря этой организации Олег Копылов дал оценку проходящему в Казахстане референдуму по вопросу строительства АЭС.

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