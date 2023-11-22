Дети многодетных семей должны путешествовать по России бесплатно

Основа правильной демографической политики: чем больше детей, тем больше льгот семье Светлана Гомзикова Фото: Виктор Драчев/ТАСС В России может появиться новая мера социальной поддержки многодетных семей.
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