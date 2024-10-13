Трамп беспокоится, что третья мировая война может начаться в ближайшие месяцы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил опасения, что из-за политики возглавляющих американское правительство демократов в ближайшие четыре месяца может разразиться третья мировая война.
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