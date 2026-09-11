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Крымская газета

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Борьба с Ломоносовым в Литве и призывы отправить украинских женщин на фронт: информационный хит-парад

Борьба с Ломоносовым в Литве и призывы отправить украинских женщин на фронт: информационный хит-парад

На этой неделе в лидеры нашего еженедельного информационного хит-парада #всё_как_есть вышли новости о том, как политическую реальность можно подправить громкими заявлениями, школьной программой и весьма своеобразной логикой.

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