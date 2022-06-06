Голова Євроради Шарль Мішель (архівне фото) Глава Євроради звинуватив Росію у злочинах проти людства Шарль Мішель виступив на засіданні Радбезу ООН Представник Росії в ООН Василь Небензя залишив засідання Радбезу ООН, що відбулося в понеділок, коли голова Європейської ради Шарль Мішель, який виступав перед 15 членами організації, звинуватив Москву в тому, що своїм вторгненням […] Сообщение Глава Євроради звинуватив Росію у злочинах проти людства появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.