В Борзе военные ВВО представили новые методы патриотического воспитания

В Борзе состоялся семинар, посвящённый формам и методам патриотического воспитания. В его работе приняла участие делегация Восточного военного округа.
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