Русская весна

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Мощная эшелонированная оборона Армии России: враг пытается продавить лишь первую линию (ФОТО)

Мощная эшелонированная оборона Армии России: враг пытается продавить лишь первую линию (ФОТО)

Враг в настоящее время пытается продавить лишь первую линию мощнейшей эшелонированной обороны Армии России на запорожском фронте.

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