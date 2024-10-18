Дайджест: где отдохнуть в России

Приезжая в другой город, важно выбрать отель, который будет не просто местом для комфортного отдыха, но и самобытной интересной локацией со своей историей, и хорошо еще, если гостиница расположена неподалеку от других достопримечательностей.
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