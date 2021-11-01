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Эта уникальная функция была только в советских часах «Электроника»

Эта уникальная функция была только в советских часах «Электроника»

В СССР наручные часы «Электроника» знали все: каждые пятые часы, производимые в стране, были этой марки.

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Владимир Алексеев
Надёжными они не были. Всё купленные мною умерли до срока!
Andrew Shcherbakov
А у меня до сих пор тикают. Корпус облез, в часы идут.
дмитрий чагин
И под дождём бывали, и падали. Неубиваемы и надёжны.
Алексей Тарасов
Да, я и сейчас не прочь приобрести....
Елена Тимофеева
про часы не помню, а вот брелок и ручка были и прослужили практически совсем ничего. но тут дело еще в неполной доступности батареек.
Евгений Казанцев
Классные часы
Александр Т
Классные часы, и совдеповские носил и сейчас тоже электроннику ношу, только сделано в Беларусии написано. СССРовские намного лучше были.

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