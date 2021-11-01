Эта уникальная функция была только в советских часах «Электроника»

Позитив для оптимистовИсторияЭта уникальная функция была только в советских часах «Электроника» В СССР наручные часы «Электроника» знали все: каждые пятые часы, производимые в стране, были этой марки.Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВАВладимир АлексеевНадёжными они не были. Всё купленные мною умерли до срока!Andrew ShcherbakovА у меня до сих пор тикают. Корпус облез, в часы идут.дмитрий чагинИ под дождём бывали, и падали. Неубиваемы и надёжны.Алексей ТарасовДа, я и сейчас не прочь приобрести....ЕТЕлена Тимофеевапро часы не помню, а вот брелок и ручка были и прослужили практически совсем ничего. но тут дело еще в неполной доступности батареек.ЕКЕвгений КазанцевКлассные часыАлександр ТКлассные часы, и совдеповские носил и сейчас тоже электроннику ношу, только сделано в Беларусии написано. СССРовские намного лучше были.Комментировать
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