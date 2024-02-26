WP рассказала о провале переговоров по избежанию шатдауна в США

Американский конгресс не смог достичь двухпартийной договоренности по законопроекту о продолжении финансирования деятельности федерального правительства, который позволил бы избежать приостановку его работы (шатдауна).
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