Командующий войсками ЮВО в рамках "Елки желаний" исполнил мечту школьницы

Скриншот видео Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Санчик исполнили мечту школьницы Самиры из Ростовской области, которая в числе других детей участников спецоперации приняла участие в акции "Елка желаний".
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