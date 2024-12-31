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Командующий войсками ЮВО в рамках "Елки желаний" исполнил мечту школьницы

Командующий войсками ЮВО в рамках "Елки желаний" исполнил мечту школьницы

Скриншот видео Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Санчик исполнили мечту школьницы Самиры из Ростовской области, которая в числе других детей участников спецоперации приняла участие в акции "Елка желаний".

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