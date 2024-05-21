Медвежий угол
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Медвежий угол

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Русская община вступилась за татарскую семью, спасая от беспредела гостей из Средней Азии

Русская община вступилась за татарскую семью, спасая от беспредела гостей из Средней Азии

# Чернильница   Вы заметили, сколько в последнее время стало появляться историй о том, что те или иные негодяи обижают семью ушедших отдавать долг Родине мужчин? Каждую неделю, вот реально каждую появляются подобные сообщения.

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Комментарии
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серый777 котов
то что не может власть . может русский народ!Вопрос - власть от народа  кого защищает ?
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5 час.
ВА
Владимир Амосов
Полностью поддерживаю. Давно предлагаю создать народные дружины из россиян. Колошматить и сдавать в полицию на их выдворение из России.
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4 час.
виталий панов
Этих &quot;смелых предков басмачей&quot;,необходимо депортировать на историческую родину! С такими отморозками ни каких разъяснительных разговоров.Они понимают только политику кнута!
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4 час.

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