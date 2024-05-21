# Чернильница Вы заметили, сколько в последнее время стало появляться историй о том, что те или иные негодяи обижают семью ушедших отдавать долг Родине мужчин? Каждую неделю, вот реально каждую появляются подобные сообщения.
Русская община вступилась за татарскую семью, спасая от беспредела гостей из Средней Азии
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серый777 котов
то что не может власть . может русский народ!Вопрос - власть от народа кого защищает ?
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5 час.
ВА
Владимир Амосов
Полностью поддерживаю. Давно предлагаю создать народные дружины из россиян. Колошматить и сдавать в полицию на их выдворение из России.
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4 час.
виталий панов
Этих "смелых предков басмачей",необходимо депортировать на историческую родину! С такими отморозками ни каких разъяснительных разговоров.Они понимают только политику кнута!
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4 час.
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