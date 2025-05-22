Дроны России: ночная охота на технику ВСУ в Красноармейске

Российские войска продолжают успешные удары по технике ВСУ в Красноармейске. Оператор БПЛА "Тоха" рассказал о ночных операциях, где используется разведка и ударные дроны, чтобы уничтожить вражеский транспорт, включая западные образцы.
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