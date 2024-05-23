"Ротор" вновь проиграл челябинску в выездном матче

Волгоградская команда "Ротор" завершила матч с поражением во второй раз подряд. В выездном матче 4-го тура чемпионата страны по футболу среди команд "Золотой" группы дивизиона "А" Второй лиги против "Челябинска" игра завершилась со счетом 1:2.
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