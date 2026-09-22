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Разъяренный медведь разодрал шатер отдыхающих на Сахалине – видео

Разъяренный медведь разодрал шатер отдыхающих на Сахалине – видео

Zuma/TASS Разъяренный медведь напал на туристов на Сахалине и разорвал шатер. Отдыхающие не на шутку перепугались и в панике начали разбегаться.

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