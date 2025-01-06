Актёр озвучки G-Man заинтриговал фанатов и разжёг огонь слухов о Half-Life 3 На фоне...

Актёр озвучки G-Man заинтриговал фанатов и разжёг огонь слухов о Half-Life 3На фоне циркулирующих по Сети слухов насчёт Half-Life 3 дополнительное масло в огонь фанатского ажиотажа неожиданно подлил актёр озвучивания одного из самых загадочных персонажей серии.