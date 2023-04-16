Военное обозрение

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На что делают ставку в ВСУ

На что делают ставку в ВСУ

Учитывая, как развиваются события, как нас всех пугают этим самым контрнаступлением (хотя почему оно «контр»? Мы вроде никуда не наступали, идет чистой воды позиционка).

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