На заседании Политбюро ЦК КПК были рассмотрены меры для подъема центрального региона страны

Пекин, 27 мая /Синьхуа/ -- В понедельник состоялось заседание Политбюро ЦК КПК, на котором были рассмотрены политические меры по ускорению подъема центрального региона Китая в новую эпоху, а также пробные положения о привлечении к ответственности за неспособность предотвратить и устранить финансовые риски.
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