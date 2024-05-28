На заседании Политбюро ЦК КПК были рассмотрены меры для подъема центрального региона страны

Пекин, 27 мая /Синьхуа/ -- В понедельник состоялось заседание Политбюро ЦК КПК, на котором были рассмотрены политические меры по ускорению подъема центрального региона Китая в новую эпоху, а также пробные положения о привлечении к ответственности за неспособность предотвратить и устранить финансовые риски.