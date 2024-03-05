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«Армия РФ сжигает ВСУ под Авдеевкой»: Третья линия обороны врага лопнула: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 5 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

«Армия РФ сжигает ВСУ под Авдеевкой»: Третья линия обороны врага лопнула: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 5 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 5 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: ВС России наступают в районе Бердычей, Орловки и Тоненького.

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