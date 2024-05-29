Член РОЦИТ Баринова призвала блогеров делать больше полезного контента

В современном мире заметно изменилась система авторитетов. Раньше на общественное признание могли рассчитывать только актеры, певцы, поэты, политики — то есть представители ограниченного круга публичных профессий.
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