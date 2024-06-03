В России захотели сократить рабочую неделю для одной категории граждан

ТАСС: в России хотят сократить рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми В Государственную думу планируют внести законопроект об установлении для женщин с двумя и более детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов.
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