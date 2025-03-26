CTV: в Канаде исключили Tesla из программы скидок из-за пошлин США

Global Look Press/Horst Galuschka/dpa Критерии отбора для будущих программ стимулирования электрокаров будут изменены для гарантии, что Tesla не сможет иметь на них права, заявила министр транспорта и внутренней торговли Канады Христя Фриланд телеканалу CTV.
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