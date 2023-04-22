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«Взгляд»: Турция отрекается от США из-за вмешательства в президентские выборы

«Взгляд»: Турция отрекается от США из-за вмешательства в президентские выборы

Турецкое руководство отрекается от союзника в лице Белого дома. Об этом свидетельствует недавний выпад главы МВД Турции Сулеймана Сойлу в адрес Соединенных Штатов.

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