В Петербурге началась печать бюллетеней для губернаторских выборов

В Санкт-Петербурге начали печатать бюллетени для губернаторских выборов, и первые из них уже готовы. Максим Мейксин, председатель избирательной комиссии города, сообщил, что для выборов губернатора планируется выпустить 3 816 000 бюллетеней, что соответствует числу зарегистрированных избирателей с учетом ожидаемой высокой явки.