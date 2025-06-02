Сергей Широков: «В Москве очень удобно на метро ездить. Последнее время я все чаще и чаще спускаюсь. Не так часто узнают, оно и к лучшему»

«В Москве очень удобно на метро ездить. Последнее время я все чаще и чаще спускаюсь. Был на одной встрече, посмотрел, сколько времени ехать на машине до другой точки и понял, что лучше воспользоваться подземкой.
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