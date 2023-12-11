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Десантники РФ выбили ВСУ с позиций к северо-западу от Артёмовска

Десантники РФ выбили ВСУ с позиций к северо-западу от Артёмовска

Штурмовики Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск при поддержке бронетехники выбили бойцов Вооружённых сил Украины с занимаемых позиций к северо-западу от Артёмовска, сообщает Минобороны РФ.

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