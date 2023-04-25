Поверхностный осмотр: названы самые частые нарушения при перевозке пассажиров

Самыми частыми нарушениями на транспорте в 2022 году стало игнорирование правил обеспечения безопасности пассажиров, отсутствие техосмотра и медицинского освидетельствования водителей накануне и после рейса, сообщили «Известиям» в Ространснадзоре.