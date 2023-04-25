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Поверхностный осмотр: названы самые частые нарушения при перевозке пассажиров

Поверхностный осмотр: названы самые частые нарушения при перевозке пассажиров

Самыми частыми нарушениями на транспорте в 2022 году стало игнорирование правил обеспечения безопасности пассажиров, отсутствие техосмотра и медицинского освидетельствования водителей накануне и после рейса, сообщили «Известиям» в Ространснадзоре.

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