«Главный имперский символ»: Александр Разуваев рассказал о важности Парада Победы в России

В 2023 году Парад Победы традиционно пройдет в сердце столицы – на Красной площади. Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в авторской колонке для ФАН поразмышлял о значимости данного мероприятия и его истоках.
В 2023 году Парад Победы традиционно пройдет в сердце столицы – на Красной площади. Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в авторской колонке для ФАН поразмышлял о значимости данного мероприятия и его истоках.
Свежие комментарии