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«Главный имперский символ»: Александр Разуваев рассказал о важности Парада Победы в России

«Главный имперский символ»: Александр Разуваев рассказал о важности Парада Победы в России

В 2023 году Парад Победы традиционно пройдет в сердце столицы – на Красной площади. Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в авторской колонке для ФАН поразмышлял о значимости данного мероприятия и его истоках.

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