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Царьград

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В Краснодаре с 9 октября изменится схема движения у аэропорта

В Краснодаре с 9 октября изменится схема движения у аэропорта

На участке дороги от Фадеевского моста до въезда на привокзальную площадь аэропорта Краснодара встречные потоки транспорта будут разграничены.

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