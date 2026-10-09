В Краснодаре с 9 октября изменится схема движения у аэропорта

На участке дороги от Фадеевского моста до въезда на привокзальную площадь аэропорта Краснодара встречные потоки транспорта будут разграничены.
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