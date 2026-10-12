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Орловские новости

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В Орловской области объёмы зернового производства резко упали

В Орловской области объёмы зернового производства резко упали

В Орловской области, как и в большинстве регионов Центрального федерального округа, в 2026 году заметно снизились объёмы зернового производства.

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