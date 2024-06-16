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Александр Цыбульский поздравил медиков Архангельской области с профессиональным праздником

Александр Цыбульский поздравил медиков Архангельской области с профессиональным праздником

Уважаемые работники и ветераны системы здравоохранения Архангельской области! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!Этот день пронизан чувствами добра, уважения и благодарности к вашему труду.

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