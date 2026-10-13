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Газета.ру

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Альфа-Банк предложил субъектам МСП кредит до 50 млн с господдержкой

Альфа-Банк предложил субъектам МСП кредит до 50 млн с господдержкой

Российские предприниматели могут получить в Альфа-Банке до 15 ноября 2026 года кредиты на сумму до 50 млн рублей без залога с использованием механизма господдержки.

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