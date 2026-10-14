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Вместо Канье Уэста петербуржцы смогут сходить на концерты после розыгрыша "Зенита"

Вместо Канье Уэста петербуржцы смогут сходить на концерты после розыгрыша "Зенита"

Петербургский «Зенит» организовал розыгрыш билетов на концерты «Руки вверх!», Вани Дмитриенко или Басты.

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