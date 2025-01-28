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В России решили отказаться от ареста отцов-одиночек и беременных

В России решили отказаться от ареста отцов-одиночек и беременных

В России решили отказаться от ареста отцов-одиночек и беременных. Об этом сообщает РБК. По данным источника, Министерство юстиции предложило только в исключительных случаях заключать под стражу беременных, женщин с маленькими детьми, несовершеннолетних, отцов-одиночек, усыновителей, опекунов, попечителей малолетних детей или детей-инвалидов.

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