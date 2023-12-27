"Здоровья и сил": Беглов поздравил жителей Петербурга с Днём спасателя

Сегодня, 27 декабря, в России отмечается День спасателя. Петербуржцев, которые борются с пожарами, а также последствиями стихийных бедствий и техногенных катастроф, поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
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