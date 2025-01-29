Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша пупкин
    Во люся выдал(а). Эт где ж он(а) потел(а) и кровь пускал(а). Сидит в пиндостане и пердит в лужу, ушлепок)))Украина не получи...
  • Валерий Светлый
    зеленского надо выключить из официальных источников. Он зарабатывает у Трампа досрочное оправдание«Это именно то, ч...
  • Владимир Вечтомов
    Полный писец пришёл губошлёпу...Вучич выполнил вс...

Трамп понятия не имеет, что происходит на Украине

Трамп понятия не имеет, что происходит на Украине

Президент США Дональд Трамп не владеет ситуацией о происходящем на Украине. Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявила подполковник ВС США в отставке, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх