Трамп понятия не имеет, что происходит на Украине

Президент США Дональд Трамп не владеет ситуацией о происходящем на Украине. Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявила подполковник ВС США в отставке, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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