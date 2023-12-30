Лолиту и Киркорова заменили другими артистами в «Зимнем Show»

Бойкот после «голой» вечеринки продолжается ЛОЛИТА МИЛЯВСКАЯ И ФИЛИПП КИРКОРОВ WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM/КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА «Голая» вечеринка Насти Ивлеевой состоялась на прошлой неделе, однако разговоры о ней не продолжаются до сих пор.
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