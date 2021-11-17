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Застройка земельных участков возможна только при наличии разрешительной и градостроительной документации - Владимир Сабивчак

Застройка земельных участков возможна только при наличии разрешительной и градостроительной документации - Владимир Сабивчак

"В связи с участившимися случаями самовольного строительства, раздела, продажи земельных участков, с целью предупреждения (недопущения) усугубления ситуации по разростающейся хаотичной и несистематизированной застройки, не обеспеченной территориями общего пользования (дороги, подъезды) администрацией Сакского района совместно с главами администраций Уютненского и Молочненского сельских поселений Еленой Осадчей и Валерием Песенко принято решение о необходимости проведения рабочего совещания.

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