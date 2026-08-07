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«Спартак» нацелился на вингера «Пафоса» Жоау Коррею

«Спартак» нацелился на вингера «Пафоса» Жоау Коррею

Полузащитник «Пафоса» Жоау Коррея является главной целью «Спартака» на позицию вингера, сообщает « ЧемпионатПолузащитник «Пафоса» Жоау Коррея является главной целью «Спартака» на позицию вингера, сообщает «Чемпионат».

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