С 8:00 22 октября до 13 ноября в Воронеже запретят движение на нескольких участках улицы Куколкина. Проезд будет запрещён на следующих участках: от пересечения с улицей Фридриха Энгельса до дома № 42 по улице Никитинской; от дома № 42 по улице Никитинской до дома № 37А по улице Кольцовской; на перекрёстке улиц Никитинской и Куколкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- И Препараты «Седжар...
- ЗА Препараты «Седжар...
- РР Препараты Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым