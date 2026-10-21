С 8:00 22 октября до 13 ноября в Воронеже запретят движение на нескольких участках улицы Куколкина. Проезд будет запрещён на следующих участках: от пересечения с улицей Фридриха Энгельса до дома № 42 по улице Никитинской; от дома № 42 по улице Никитинской до дома № 37А по улице Кольцовской; на перекрёстке улиц Никитинской и Куколкина.