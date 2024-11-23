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  • Sobering
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«МАЛЫМИ ДОЗАМИ ВПУСКАЙТЕ ЯД В ИЗБРАННЫЕ СЕРДЦА, ДЕЛАЙТЕ ЭТО КАК БЫ НЕВЗНАЧАЙ, И ВЫ ВСКОРЕ САМИ УДИВИТЕСЬ ДОСТИГНУТЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ»

«МАЛЫМИ ДОЗАМИ ВПУСКАЙТЕ ЯД В ИЗБРАННЫЕ СЕРДЦА, ДЕЛАЙТЕ ЭТО КАК БЫ НЕВЗНАЧАЙ, И ВЫ ВСКОРЕ САМИ УДИВИТЕСЬ ДОСТИГНУТЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ»

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Комментарии
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Надежда
Такие же неприятные чувства, как эта старуха гербер, у меня вызывала, почившая в бозе, Людмила Алексеева...(
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28 мин.
БВ
Борис Выдрин
Не злобная и не антисемитская, но правдивая. Как есть. Все события в России последних 35 лет это подтверждают, та же  политика со слов пресс-секретаря по мигрантам. Не считая и раздачу наших средств производства и природных богатств. Просто пора уже опомниться, где власть и где-народ. Его доверие не измерить подсчётами, что делают разные фонды.
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24 мин.
Вадим Кузнецов
Не хочется спорить с очевидным, но КОМУ раздаются наши ресурсы? При чем тут евреи вообще? Наши &quot;либералы&quot; - безусловно, враги  России. И либеральное лобби у нас укоренилось очень глубоко, а про т.н. &quot;западников&quot; и их суЧность достаточно было написано еще аж в 19 веке. Но это не от национальности и не от происхождения зависит. У нас соросовская повестка активно работала до конца 2000-х, а кое-где и до сих пор работает. Непонятно, какого черта мы до сих пор соблюдаем &quot;пожелания&quot; Совета Европы. Из конституции вышвырнули наконец похабную декларацию о &quot;приоритете международного права над российским&quot;, но, кажется, не все наши &quot;власти&quot; это заметили. До тех пор, пока из управления и с госслужбы не выковыряют соросят, бардак и вредительство будут продолжаться. UPD: Нам, возможно, стоит украсть пару-тройку идей у &quot;наших американских партнеров&quot;. Трамп, например, организует ведомство по контролю эффективности госуправления? Такое и нам не помешало бы, опыт опричины у нас есть.
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15 мин.

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