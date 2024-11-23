Размышлизмы о мультикультурализме: Алла Ефремовна Гербер — советская и российская писательница, кинокритик, политический и общественный деятель, правозащитница, одна из участников и организаторов Гражданского форума.
«МАЛЫМИ ДОЗАМИ ВПУСКАЙТЕ ЯД В ИЗБРАННЫЕ СЕРДЦА, ДЕЛАЙТЕ ЭТО КАК БЫ НЕВЗНАЧАЙ, И ВЫ ВСКОРЕ САМИ УДИВИТЕСЬ ДОСТИГНУТЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ»
Комментарии
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Надежда
Такие же неприятные чувства, как эта старуха гербер, у меня вызывала, почившая в бозе, Людмила Алексеева...(
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28 мин.
БВ
Борис Выдрин
Не злобная и не антисемитская, но правдивая. Как есть. Все события в России последних 35 лет это подтверждают, та же политика со слов пресс-секретаря по мигрантам. Не считая и раздачу наших средств производства и природных богатств. Просто пора уже опомниться, где власть и где-народ. Его доверие не измерить подсчётами, что делают разные фонды.
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24 мин.
Вадим Кузнецов
Не хочется спорить с очевидным, но КОМУ раздаются наши ресурсы? При чем тут евреи вообще? Наши "либералы" - безусловно, враги России. И либеральное лобби у нас укоренилось очень глубоко, а про т.н. "западников" и их суЧность достаточно было написано еще аж в 19 веке. Но это не от национальности и не от происхождения зависит. У нас соросовская повестка активно работала до конца 2000-х, а кое-где и до сих пор работает. Непонятно, какого черта мы до сих пор соблюдаем "пожелания" Совета Европы. Из конституции вышвырнули наконец похабную декларацию о "приоритете международного права над российским", но, кажется, не все наши "власти" это заметили. До тех пор, пока из управления и с госслужбы не выковыряют соросят, бардак и вредительство будут продолжаться. UPD: Нам, возможно, стоит украсть пару-тройку идей у "наших американских партнеров". Трамп, например, организует ведомство по контролю эффективности госуправления? Такое и нам не помешало бы, опыт опричины у нас есть.
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15 мин.
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