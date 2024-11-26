АНГЕЛ АНГЕЛ

На дыбу перед посольство Англии в Москве в присутствии его родителей, родственников. Уничтоженных наемников террористов также передавать перед посольствами этих государств только семьям и родственникам с широким освещением в мировых СМИ с приглашением журналистов. Пусть все знают кто воюет против России и ее народа...