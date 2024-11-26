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  • Сергей
    Закатать в бочку с цементом и отпустить морем в поганую британию!МИД Великобритани...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Повесить перед посольством...МИД Великобритани...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    На дыбу перед посольство Англии в Москве в присутствии его родителей, родственников. Уничтоженных наемников террорист...МИД Великобритани...

МИД Великобритании высказал «озабоченность» судьбой британского наемника Джеймса Андерсона, взятого в плен в Курской области

МИД Великобритании высказал «озабоченность» судьбой британского наемника Джеймса Андерсона, взятого в плен в Курской области

МИД Соединенного королевства «озабочен» судьбой британского наемника Джеймса Андерсона, попавшего в российский плен в Курской области.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
На дыбу перед посольство Англии в Москве в присутствии его родителей, родственников. Уничтоженных наемников террористов также передавать перед посольствами этих государств только семьям и родственникам  с широким освещением в мировых СМИ с приглашением журналистов. Пусть все знают кто воюет против России и ее народа...
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12 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Повесить перед посольством...
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11 час.
Сергей
Закатать в бочку с цементом и отпустить морем в поганую британию!
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9 час.

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