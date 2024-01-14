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Сладкий перец с толстой стенкой — 7 «мясистых» сортов

Сладкий перец с толстой стенкой — 7 «мясистых» сортов

Ценители сладкого перца подтвердят, что чем толще стенки овоща, тем более выражен его вкус и аромат. Конечно, выращивание толстостенных плодов сопряжено с некоторыми трудностями: такие растения более требовательны к условиям, да и созревание у них происходит дольше.

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