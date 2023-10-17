Красноярск сковали 8-балльные пробки из-за дождя

Во вторник, 17 октября, утром Красноярск сковали 8-балльные пробки из-за непогоды. По данным сервиса 2ГИС, наиболее сложная дорожная обстановка сейчас на Высотной, Копылова, Маерчака, Авиаторов, 9 Мая, проспектах Свободном и Красноярского Рабочего.
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