Красноярск сковали 8-балльные пробки из-за дождя

Во вторник, 17 октября, утром Красноярск сковали 8-балльные пробки из-за непогоды. По данным сервиса 2ГИС, наиболее сложная дорожная обстановка сейчас на Высотной, Копылова, Маерчака, Авиаторов, 9 Мая, проспектах Свободном и Красноярского Рабочего.