Вице-президент «Металлурга»: «Все финские легионеры покидают КХЛ. Это не они, а за них решили»

Вице-президент «Металлурга» сообщил, что все финские легионеры покинут КХЛ. Сергей Ласьков рассказал о ситуации с легионерами из Финляндии на фоне реакции европейских стран на ситуацию на Украине.
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- ACB. «Ховентуд» сыграет с «Бреоганом»
- Валльмарк и Нордстрем расторгли контракты с ЦСКА по собственной инициативе. Они выплатили клубу компенсацию
Свежие комментарии