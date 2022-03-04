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Вице-президент «Металлурга»: «Все финские легионеры покидают КХЛ. Это не они, а за них решили»

Вице-президент «Металлурга» сообщил, что все финские легионеры покинут КХЛ. Сергей Ласьков рассказал о ситуации с легионерами из Финляндии на фоне реакции европейских стран на ситуацию на Украине.

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