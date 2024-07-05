В Металлургическом районе Челябинска снова перенесли сроки окончания опрессовки

В северной зоне Металлургического района Челябинска в третий раз продлен срок опрессовки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с целью проведения работ по техническому обслуживанию и обеспечению качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей срок проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых котельной ООО «Мечел-Энерго», продлен до 17 июля включительно.