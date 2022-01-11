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Эксперты выяснили, почему депрессия по-разному влияет на мужчин и женщин

Эксперты выяснили, почему депрессия по-разному влияет на мужчин и женщин

Исследователи изучили мозг мужчин и женщин, страдающих депрессией.Группа ученых из университета Лаваля (Канада) выяснила, почему депрессия по-разному влияет на женщин и мужчин, а также определила потенциальный биомаркер развития этого заболевания.

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