Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

«Русская Арктика» представила документальный фильм о белом медведе

Кинолента стала участником марафона Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»Кинолента стала участником марафона Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»В пресс-службе национального парка уточнили, что документалку посмотрели более двух тысяч зрителей в 60-ти городах и селах страны: от Калининграда до Приморья, от Белгорода до Мурманска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх