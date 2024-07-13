«Русская Арктика» представила документальный фильм о белом медведе

Кинолента стала участником марафона Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»Кинолента стала участником марафона Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»В пресс-службе национального парка уточнили, что документалку посмотрели более двух тысяч зрителей в 60-ти городах и селах страны: от Калининграда до Приморья, от Белгорода до Мурманска.